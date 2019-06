Cina: Pmi manifatturiero rallenta a maggio, pesa guerra tecnologica (analisti)

Daniela La Cava 31 maggio 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

L'attività manifatturieria cinese rallenta, con il Pmi manifatturiero cinese che è scivolato a maggio in fase di contrazione, scendendo dai 50,1 punti precedenti a 49,4 punti. Non solo, il dato ha anche deluso le attese degli analisti che avevano previsto un ribasso limitato a 49,9 punti. Diventerà un trend? È il risultato della guerra commerciale o tecnologica? Gli esperti di Ing sostengono che "la contrazione dei nuovi ordini significa che l'attività manifatturiera nazionale è stata influenzata sia dalla guerra commerciale sia da quella tecnologica". In particolare, "la guerra tecnologica è cresciuta ancora più velocemente a maggio e potrebbe continuare a farlo, mettendo sotto pressione l'attività manifatturiera per l'intero anno".