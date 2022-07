Partenza positiva in Europa che prosegue il rimbalzo in attesa della Bce di domani

Partenza positiva in Europa con i principali indici del Vecchio Continente che proseguono il rimbalzo avviato nelle ultime sedute, in attesa della Bce di domani. Il Dax di Francoforte si trova in rialzo dello 0,53% a 13.383 punti, mentre il Cac 40 francese a +0,63%. Bene anche Piazza Affari con il Ftse Mib che apre in rialzo dello 0,40%. Il nostro indice di riferimento dopo essersi portato con la seduta di ieri sopra il livello di resistenza a 21.500 punti, al momento si trova a quota 21.789 punti.