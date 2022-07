Partenza negativa in Europa, Piazza Affari tra i peggiori

Partenza negativa in Europa con i principali indici che aprono all’insegna della debolezza. L’Eurostoxx 50 si trova al momento in calo dello 0,15% a 3.593 punti. Vendite anche sull’indice spagnolo Ibex 35 (-0,49%) e sul Cac40 francese che si trova a 6.215 punti in calo dello 0,31%. Negatività anche sul Dax di Francoforte (-0,41%) e sull’SMI svizzero con lo 0,17% di ribasso. Tra i titoli più penalizzati in avvio c’è anche il nostro Ftse Mib che al momento si trova a 21.285 punti in ribasso dello 0,46%. Al contrario acquisti in avvio sull’indice inglese Ftse 100 in positivo dello 0,45%.