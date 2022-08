Partenza cauta in Europa con tutti i principali indici sotto la parità dopo i rialzi delle ultime sedute

Partenza negativa in Europa con i principali indici del Vecchio Continente che avviano la seduta all’insegna della debolezza. L’indice Eurostoxx 50 si trova a 3.690 punti in calo dello 0,44%. Il nostro Ftse Mib apre a 22.377 punti in ribasso dello 0,26%, mentre il Cac40 francese si trova in calo dello 0,34%. Penalizzati anche il Dax di Francoforte che si trova a 13.414 punti in ribasso dello 0,48%, ma anche l’Ibex 35 spagnolo (-0,19%). Intanto al momento si muovono in territorio negativo anche i future di Wall Street con uno S&P 500 a 4.099 punti in ribasso dello 0,47%.