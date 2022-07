Partenza al rialzo per i principali indici europei, Piazza Affari rimbalza dopo il calo di ieri

Avvio positivo in Europa con i principali listini del Vecchio Continente che aprono le contrattazioni all’insegna degli acquisti. Nei primi minuti di scambio l’indice Eurostoxx 50 si muove in rialzo dello 0,5% a quota 3.593 punti. Bene anche il Dax di Francoforte che dopo il calo di ieri dello 0,87% apre oggi in rialzo dello 0,45% trovandosi così in area 13.152 punti.

Acquisti anche a Piazza Affari con il nostro Ftse Mib che dopo il ribasso di ieri (-1%) oggi riesce a rimbalzare in avvio di seduta e si trova al momento a quota 21.363 punti in rialzo dello 0,97%. Avvio positivo anche per il Ftse 100 inglese (+0,33%) e per l’Ibex 35 spagnolo (+0,34%); mentre rimane indietro il Cac 40 francese che si trova in calo dello 0,12%.