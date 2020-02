Zurich Insurance Group: utile netto a +12%. Proposto dividendo a 20 franchi per azione

Alessandra Caparello 13 febbraio 2020 - 14:48

MILANO (Finanza.com)

Superati tutti gli obiettivi 2017-2019 grazie ai solidi risultati conseguiti lo scorso anno. Così il gruppo Zurich alzando il velo sui conti per il 2019 da cui emerge un risultato operativo in crescita del 16% a 5,3 miliardi di dollari e un utile al netto delle imposte in aumento del 12%, il valore più alto dal 2010.Il gruppo ha così proposto un aumento del dividendo a 20 CHF per azione, con un risultato operativo (BOP) in aumento del 38% nel ramo danni (P&C) e del 2% nel ramo vita in termini omogenei (like for like). Nel dettaglio Zurich annuncia di aver superato tutti i target del piano 2017-2019 come la redditività del Business Operating Profit al netto delle imposte rispetto al capitale proprio (BOPAT ROE) al 14,2%, in eccesso rispetto al target (rispetto 12,1% del 2018), le rimesse di cassa nette pari a 10,9 miliardi di dollari rispetto al target di 9,5 miliardi di dollari, nonché la riduzione dei costi complessivi pari a 1,56 miliardi di dollari, oltre il target e un valore atteso del rapporto Zurich Economic Capital Model pari al 129%, superiore al target (fissato in un range del 100-120%)."I risultati di oggi confermano che abbiamo realizzato con successo i nostri piani negli ultimi tre anni. È stato un viaggio straordinario, durante il quale abbiamo notevolmente rafforzato il business, organicamente e attraverso operazioni, ridotto la volatilità e migliorato i servizi alla clientela” così commenta l’Amministratore Delegato del Gruppo, Mario Greco. “Questo si riflette anche in un'ulteriore proposta di aumento del nostro dividendo a CHF 20 per azione, il terzo aumento consecutivo". "Siamo orgogliosi di questi risultati e consapevoli dei nostri punti di forza: siamo un'azienda più semplice, più agile e più efficiente, con una visione strategica convincente che continuerà a guidarci nella prossima fase del nostro cammino. La soddisfazione dei clienti e dei dipendenti è aumentata negli ultimi anni e siamo ben posizionati per raggiungere i nuovi ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per i prossimi tre anni. Guardiamo avanti con fiducia ed entusiasmo, mentre continuiamo il nostro viaggio strategico". "Rimaniamo impegnati a sostenere i nostri clienti, i dipendenti e le comunità nell'affrontare sfide come il cambiamento climatico e la sicurezza sul lavoro, e continueremo a svolgere un ruolo di primo piano nella costruzione di un futuro più sostenibile".