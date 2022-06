Digital 360 sbarca in Spagna con la costituzione di Digital360 Iberia S.L.

DIGITAL360 S.p.A. ha costituito in Spagna la società DIGITAL360 Iberia S.L., il veicolo attraverso il quale si concretizza un ulteriore passo per l’importante progetto di espansione internazionale rivolto alle aree geopolitiche di lingua spagnola, già avviato con il lancio di InnovacionDigital360.com, portale spagnolo dedicato alla trasformazione digitale.

La Spagna offre opportunità particolarmente interessanti per il Business di DIGITAL360 sia per le somiglianze nel substrato culturale e nel tessuto economico-produttivo che per le dinamiche di crescita del mercato, accelerate dalla pandemia e dall’arrivo dei fondi pubblici per il rilancio dell’economia e la digitalizzazione del paese.

Il settore IT in Spagna nel 2021 vale complessivamente 40 miliardi di euro, con circa 26.000 imprese che impiegano 378.000 dipendenti. Le attese per il 2022 sono di grande crescita, con il 78% degli imprenditori che dichiarano un fatturato in aumento. Tra i fattori trainanti dello sviluppo si evidenzia l’impatto del PNRR (PRTR in spagnolo) dotato di 140 miliardi di euro di cui una parte importante (superiore al 20%) dedicata alla trasformazione digitale di imprese e pubblica amministrazione.