Cinven investe nell’olandese Barentz per espandersi nei settori alimentare e farmaceutico

Cinven, società internazionale di private equity, ha raggiunto un accordo per diventare azionista di Barentz, distributore globale di ingredienti speciali per i settori alimentare, farmaceutico, della cura della persona e dell’alimentazione per animali.Per i team Business Services e Benelux di Cinven, Barentz (con sede nei Paesi Bassi) rappresenta un'interessante opportunità di investimento per la sua forte presenza in mercati interessanti, caratterizzati da crescita strutturale e resilienza, e la sua offerta a valore aggiunto, che si avvale di numerosi produttori di ingredienti rivolgendosi a bacino di utenti finali altamente diversificato. Inoltre, il gruppo è caratterizzato da solide performance finanziarie e di generazione di cassa, con opportunità di accelerare la crescita del business attraverso investimenti nelle infrastrutture del gruppo e nelle competenze di R&S.“L'investimento di Cinven in Barentz è il risultato di una combinazione del nostro approfondito approccio sottosettoriale all'interno dell’attività del team Business Services e del nostro network nei Paesi Bassi. Siamo lieti di investire in questa eccezionale opportunità. In particolare, Barentz è dotata di un eccellente management team che, grazie al nostro supporto, potrà perseguire sia la crescita organica dell’azienda sia le opportunità di crescita buy and build” ha affermato Ben Osnabrug, partner di Cinven.