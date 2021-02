Bce: crescita economica in forte recupero nel terzo trimestre ma rischi per il quarto

Alessandra Caparello 4 febbraio 2021 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Dopo il brusco e profondo calo del prodotto dell’area dell’euro nel primo semestre del 2020, la crescita economica ha evidenziato un forte recupero nel terzo trimestre, ma potrebbe tornare in territorio negativo nel quarto. Così la Bce nel suo consueto Bollettino economico secondo cui in prospettiva, la distribuzione dei vaccini, iniziata a fine dicembre, induce una maggiore fiducia nella risoluzione della crisi sanitaria. Nondimeno, occorrerà del tempo prima che si raggiunga l’immunità diffusa e non si possono escludere ulteriori sviluppi avversi della pandemia.Nell’ultimo periodo del 2020 è proseguita la ripresa economica mondiale, pur in presenza di crescenti fattori avversi legati alla recrudescenza della pandemia.