Bce, Lagarde: Qe pandemico PEPP condotto in modo flessibile fino a fine crisi coronavirus

Laura Naka Antonelli 30 aprile 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Il programma di acquisto di emergenza per la pandemia (Pepp) lanciato dalla Bce è "flessibile e sarà portato avanti fino a quando il Consiglio direttivo (della banca centrale) non riterrà terminata la crisi da coronavirus". E' quanto ha detto Christine Lagarde, nella conferenza stampa successiva all'annuncio sui tassi in Eurozona, che sono stati lasciati invariati.I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50