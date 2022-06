Pagamenti Buy Now Pay Later utilizzati solo dal 10% degli italiani

Il mercato dei sistemi di pagamento “Buy Now Pay Later” ha registrato una crescita significativa nel 2021 e si prevede raggiungerà un valore di transazioni globali di 680 miliardi di dollari entro il 2025. Sono i dati del 11° Rapporto sulle tendenze dei mezzi di pagamento di Minsait Payments, che ha analizzato l’adozione di questa modalità alternativa di pagamento e finanziamento.

Secondo i dati di Minsait, in Italia, la consapevolezza e l’utilizzo di questo metodo di pagamento scendono rispettivamente al 39% e al 10%, in linea con il comportamento mostrato da altri Paesi europei come Spagna e Portogallo.

Nel frattempo, la concorrenza intorno a questi servizi BNPL si sta intensificando. Sempre più grandi aziende tecnologiche, piattaforme di e-commerce e fintech le incorporano nella loro proposta di valore. È il caso di Apple, che ha recentemente annunciato l’integrazione della nuova funzionalità Apple Pay Later nel suo portafoglio digitale, unendosi ad altre aziende tecnologiche come PayPal e Amazon USA, che permettono ai loro clienti di effettuare questi pagamenti flessibili.