Sanlorenzo: Perotti, Ipo è punto di partenza per sviluppo internazionale

Titta Ferraro 10 dicembre 2019 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo al debutto oggi a Piazza Affari. Il titolo del marchio leader per numero di yacht di lunghezza superiore ai 30 metri dopo una partenza convincente è tornato sulla parità a 16 euro.Il prezzo di offerta delle azioni Sanlorenzo è fissato a 16 euro, il punto più basso della forchetta di prezzo che era 16-19 euro, per un controvalore complessivo (inclusa l’Opzione Greenshoe) pari a 193,6 milioni e capitalizzazione pari a 552 milioni comprensivi dell’aumento di capitale di 72 milioni. Il valore della produzione del 2018 ammonta a 355 milioni di euro.“La quotazione rappresenta per Sanlorenzo un passaggio fondamentale e nuovo punto di partenza nel percorso di crescita e di sviluppo sui mercati internazionali”, ha detto Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.