Piazza Affari chiude in rialzo, in volata ENEL

Titta Ferraro 28 aprile 2022 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

In salita oggi i mercati con Piazza Affari che chiude tonica. Il Ftse Mib segna a fine giornata +0,95% a 24.026 punti. Umore degli investitori sostenuto dall'earning season con riscontri oltre le attese sfornati da Meta in attesa delle trimestrali di Apple e Amazon in agenda oggi dopo la chiusura di Wall Street. Il mercato ha assorbito senza grossi contraccolpi al PIL statunitense scivolato in negativo a sorpresa. Il prodotto interno lordo americano è sceso nei primi tre mesi dell'anno dell'1,4%, facendo decisamente peggio rispetto al rialzo dell'1% circa atteso dal consensus.Tra le big milanesi si segnano i rialzi di Enel (+2,42%) e Nexi (+2,63%). Bene anche STM con +1,61%. In affanno invece alcune banche con Banco BPM (-0,88%) e Unicredit (-1,08%) nelle retrovie del Ftse Mib. Settimana prossima le banche italiane saranno alle prese con il test conti trimestrali. Oggi intanto la britannica Barclays ha riportato utili oltre le attese con una forte performance della sua divisione corporate e investment banking.