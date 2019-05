Neosperience vola in Borsa: titolo sospeso in asta volatilità

Daniela La Cava 20 maggio 2019 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Neosperience accelera al rialzo a Piazza Affari ed è sospesa in asta di volatilità. Sull'Aim Italia il titolo è sospeso dopo avere registrato un rialzo di quasi il 13%, ed essersi spinto a 10,35 euro. La Pmi innovativa ha annu8nciato il lancio sul mercato di Neosperience People Analytics. Si tratta di una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che permette di conoscere in profondità il comportamento delle persone all’interno di uno spazio fisico, ad esempio un punto vendita. Neosperience sta già̀ avviando accordi di distribuzione a livello globale.“Portare nel mondo fisico grazie all’Intelligenza Artificiale le chiavi del successo degli analytics apre la strada a innovazioni sostanziali che rilanciano la centralità del punto vendita nella customer experience: dalla moda, al lusso, dall’industria di marca al retail - dichiara Dario Melpignano, presidente di Neosperience -. Non si tratta più di scegliere fra vendere in negozio oppure online: i clienti si aspettano un’esperienza facile, immediata e integrata in tutti i punti di contatto: fisici e digitali. E quando una tecnologia così potente diventa accessibile su vasta scala tutti vincono: l’industria di marca, la distribuzione, i clienti".