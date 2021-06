Mobilità, Giovannini: "Italia dirà addio alle auto a benzina e diesel entro il 2040"

Alessandra Caparello 24 giugno 2021 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Imminenti gli incentivi per rinnovare il vecchissimo parco circolante di vetture: così il ministro Enrico Giovannini ospite di TechTalk, appuntamento quotidiano del gruppo Gedi per parlare di tecnologia, innovazione e futuro.Il governo, afferma Giovanini, sta pensando all’addio alle auto a benzina e diesel. “ Ci sono Paesi, come quelli del nord Europa, che hanno fissato il limite al 2030. Altri al 2040. A luglio arriverà l’indicazione della Commissione Europea. Noi presto decideremo, ma direi che il 2040 è una data limite£” ha detto Giovannini. A settembre Elon Musk dialogherà con John Elkann alla Italian Tech Week di Torino e Giovannini esprime tutta la sua stima nei confronti del patron di Tesla. “Ha spinto molto sulla mobilità, e non solo per l’auto. Anche il progetto Hyperloop (una tecnologia di trasporto velocissimo su tubi, ndr) è molto interessante. Dobbiamo essere molto aperti sulle innovazioni”.