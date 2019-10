Maire Tecnimont: NextChem, in arrivo nuovi bio-lubrificanti da recupero grassi residui

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

NextChem, società del Gruppo Maire Tecnimont dedicata alla transizione energetica, realizzerà per So.G.I.S. un impianto per trasformare grassi residui in acido oleico, un intermedio utilizzato per la produzione di lubrificanti di origine non fossile, biodegradabili, biocompatibili e sicuri, una soluzione sostenibile per il settore del trasporto navale e per quello aereo, grazie alle altissime prestazioni fluidodinamiche a basse e bassissime temperature che ne permettono l'utilizzo in condizioni ambientali severe. Lo comunica Maire Tecnimont in una nota sottolineando che si tratta di "un settore in grande espansione con una domanda crescente".L’accordo NextChem – So.G.I.S. concerne la fornitura di servizi di ingegneria e di procurement di apparecchiature da parte di NextChem per l’implementazione di una unità produttiva di So.G.I.S. nel comune di Sospiro, in provincia di Cremona, per la produzione di acido oleico a partire da grassi residui, attraverso un processo di frazionamento degli acidi grassi a umido. La linea di produzione, con una capacità di 60 tonnellate/giorno, andrà ad integrare i processi produttivi di So.G.I.S.A Piazza Affari il titolo Maire guadagna terreno, scmabiando a 2,204 euro (+1,10%).