Leonardo: Petroleum Air Services aggiunge sesto AW139 a sua flotta elicotteri

Daniela La Cava 18 novembre 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Leonardo ha annunciato che l’operatore elicotteristico egiziano Petroleum Air Services aggiungerà entro fine anno, alla propria flotta di elicotteri, un sesto AW139 per operazioni di trasporto off-shore nel paese. La consegna, si legge in una nota del gruppo guidato da Alessandro Profumo, supporterà l’espansione delle operazioni Oil & Gas nel Mediterraneo orientale.Negli ultimi 10 anni la flotta di AW139 di Petroleum Air Services ha trasportato in sicurezza oltre 95mila passeggeri, superando le 12.900 ore di volo.