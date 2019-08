Governo: ipotesi Conte bis e governo ponte per negoziare con i dem (La Stampa)

Daniela La Cava 20 agosto 2019 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Sono ore di attesa in vista delle comunicazioni che il premier Giuseppe Conte farà al Senato nel pomeriggio sulla crisi in atto. Poi Conte dovrebbe salire al Colle e concludere il suo mandato. A quel punto la palla passerebbe al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che darà il via alla fase delle consultazioni, con un obiettivo: fare in fretta e mettere in sicurezza la manovra economica d’autunno. Lo scrive oggi "La Stampa" aggiungendo che Mattarella "sonderà le intenzioni dei partiti per valutare le possibilità di un patto tra Pd e M5S.L’accordo con i dem è al momento pura teoria". Se ci sarà la volontà delle parti di andare avanti, si passerà ai negoziati veri e propri. "Il contratto alla tedesca, proposto dal capogruppo Pd Graziano Delrio, non dispiace ai 5 Stelle", scrive ancora il quotidiano torinese. Non è esclusa la possibilità di un Conte bis e un governo ponte per aiutare i negoziati coi dem. L'ipotesi è dar vita a un esecutivo per mettere in sicurezza i conti e sterilizzare l'aumento Iva.