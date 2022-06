Forti vendite sui Btp dopo la Bce, lo spread torna ad allargarsi

Netto sell-off sui titoli di Stato europei dopo la Bce. I Btp vedono impennarsi i rendimenti con il decennale oltre il 3,5% rispetto al 3,32% precedente lo statement. Lo spread Btp/Bund balzato a 208 pb (prima della Bce era sotto i 200 pb). In netto rialzo anche il rendimento del Bund decennale in area 1,44%. Sia per i Btp che per i Bund si tratta dei rendimenti più alti a oltre 8 anni.

La Bce ha lasciato i tassi invariati indicando l’intenzione di alzare i tassi di 25 punti base nel prossimo meeting di luglio. La Bce ritiene che un ulteriore rialzo dei tassi dovrebbe andare in scena anche a settembre e la calibrazione di questo incremento dei tassi dipenderà dalle prospettive aggiornate per l’inflazione a medio termine. “Se le prospettive di inflazione nel medio periodo permarranno tali o si deterioreranno, un incremento maggiore sarà appropriato alla riunione di settembre”, si legge nel release Bce che quindi apre alla possibilità di un rialzo di 50 pb.

Il QE terminerà il 1° luglio.