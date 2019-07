Fiera Milano: contratto preliminare per acquisto 60% Made Eventi

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 14:52

MILANO (Finanza.com)

Fiera Milano ha sottoscritto un contratto preliminare vincolante per l’acquisizione del 60% della società Made Eventi da Federlegno Arredo Eventi. Il prezzo di acquisto concordato per il 60% della società Made eventi è fissato in 1,86 milioni di euro e prevede l'assenza di debiti finanziari della società acquisita. Lo si apprende in una nota della società guidata da Fabrizio Curci nella quale si precisa che la sottoscrizione dell’accordo di compravendita è prevista entro la fine del mese di ottobre 2019.Made eventi organizza, nel quartiere fieristico di Rho di Fiera Milano, Made expo, fiera biennale internazionale dell’architettura e delle costruzioni dedicata a progettisti, imprese, buyer e operatori specializzati. La manifestazione si articola in quattro saloni: Made Costruzioni e Materiali, Made Involucro e Serramenti, Made Interni e Finiture, Made Software, Tecnologie e Servizi. Made expo è l’evento chiave del mercato delle costruzioni, con un valore stimato dall’Osservatorio Ance di 128 miliardi di euro nel 2018, in crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente.