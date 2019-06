Ferrari: prosegue buyback, al 21/06 possiede il 2,7%

Daniela La Cava 24 giugno 2019 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

Continua il buyback di Ferrari. Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato lo scorso 28 dicembre 2018, la Rossa di Maranello ha fatto sapere di avere acquistato (dal 17 al 21 giugno) sul Mercato Telematico Azionario (MTA) 42.314 azioni ordinarie, per un controvalore di circa 5,95 milioni di euro. Dall’annuncio del programma di acquisto di azioni proprie del 28 dicembre 2018 fino al 21 giugno 2019 il corrispettivo totale investito è stato di 98.046.843,65 euro per 859.213 azioni ordinarie acquistate sul Mta risultanti in 6.939.205 azioni proprie ordinarie detenute da Ferrari al 21 giugno 2019. Alla stessa data il gruppo di Maranello deteneva il 2,7% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali.