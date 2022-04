Atlantia si mantiene a +8%, interesse Perez accende appeal speculativo sul titolo

Titta Ferraro 7 aprile 2022 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Siconferma il forte rialzo odierno di Atlantia. Il titolo del gruppo infrastrutturale segna +8,3% in area 20,58 euro dopo aver toccato un massimo in area 21,26. Il titolo si giova della conferma di una proposta preliminare avanzata da un consorzio messo insieme dalla spagnola ACS per rilevare il controllo di Atlantia. Florentino Perez mira principalmente a prendere il controllo del business autostradale a pagamento che fa capo ad Atlantia, in particolare di Abertis, operatore autostradale spagnolo. Di contro, la famiglia Benetton starebbe lavorando con Blackstone ad un'offerta sul titolo. Il Sole 24 Ore sottolinea che un'Opa ostile da parte di Perez non sarebbe facile perché Edizione controlla il 33,1% di Atlantia e nel capitale sono presenti altri soci storici, cioè Gic (8,2%) e Fondazione CRT (4,5%) che porterebbero la quota complessiva al 46% (oltre ad HSBC con il 5%). "Si crea un interesse speculativo sul titolo, anche se vista la posizione di Edizione e degli altri soci storici si dovrebbe arrivare ad un accordo con questi azionisti in caso di offerta sul titolo", commenta stamattina Equita SIM.