Amplifon: Standard Ethics attribuisce un rating "E+"

Daniela La Cava 19 giugno 2019 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Amplifon finisce sotto la lente d'ingrandimento di Standard Ethics (SE) che le attribuisce un rating "E+" ad Amplifon. La società entra a far parte del SE Italian Index. "Amplifon opera correttamente in un settore medicale il cui positivo impatto sociale e sanitario appare evidente - sottolinea SE - e offre un buon sistema di rendicontazione e si distingue anche per la chiara disclosure in merito alla gestione dei rischi ed al sistema di controllo interno". "Sono presenti politiche extra-finanziaria in ambito ESG - aggiunge l'agenzia di rating -. Esse sono improntate al modello della CSR (Corporate Social Responsibility) imperniato sulla teoria degli stakeholder. Mentre si regista un ridotto "commitment" verso le strategie sistemiche di sostenibilità, testimoniato anche dall'assenza di riferimenti all'Ocse, alle Nazioni Unite, all'Unione Europea nei documenti strategici, di governance, di rendicontazione".In base alla metodologia valutativa di Standard Ethics è tenuto conto del grado di efficienza aziendale riscontrato, esistono spazi di miglioramento facilmente ottenibili, sia sul fronte della governance, sia sul fronte delle strategie di sostenibilità.