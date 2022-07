Borsa Tokyo azzera gran parte rialzi con notizia Shinzo Abe, futures accelerano al ribasso

Sentiment generalmente positivo in Asia oscurato tuttavia, soprattutto nel caso della borsa di Tokyo, dalla notizia delle gravi condizioni in cui versa l’ex premier giapponese Shinzo Abe, colpito a Nara, in Giappone, durante un comizio elettorale, con colpi di arma da fuoco. Le sue condizioni sarebbero disperate. L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo azzera gran parte dei guadagni, chiudendo in rialzo di appena lo 0,10%, a quota 26.517,19 punti.

A frenare i guadagni anche i futures Usa negativi nel giorno in cui verrà pubblicato negli Stati Uniti il dato che condizionerà il sentiment dell’azionario globale: il report occupazionale di giugno.

Gli analisti intervistati da Dow Jones prevedono una crescita di nuovi posti di lavoro di 250.000 unità, inferiore all’aumento delle payrolls di 390.000 del mese di maggio. Il tasso di disoccupazione è previsto invariato al 3,6%.

Ieri sessione positiva per Wall Street, con il Dow Jones Industrial Average in rialzo di 346,87 punti, +1,12%, a 31,384.55. Lo S&P 500 è salito dell’1,5% a 3.902,62, mentre il Nasdaq Composite è balzato del 2,28% a 11.621,35.

Alle 8.20 circa ora italiana i futures Usa accelerano al ribasso.

I futures sul Dow Jones perdono lo 0,31% circa, quelli sullo S&P 500 arretrano dello 0,38%, quelli sul Nasdaq scendono dello 0,44%. La borsa di Shanghai è piatta, così come quella di Hong Kong, mentre la borsa di Sidney sale dello 0,46%. Meglio Seoul, che avanza dello 0,91%.

Dal fronte macroeconomico del Giappone è stato reso noto il dato relativo alle spese delle famiglie che, nel mese di maggio, ha segnato un calo 0,5% su base annua, facendo decisamente peggio del rialzo pari a +2,1% atteso dal consensus, ma risollevandosi rispetto alla flessione precedente dell’1,7%. Su base mensile, il trend è stato di un calo dell’1,9%.