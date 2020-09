Wall Street giù post rally S&P, euro si rafforza dopo annuncio Bce, spread rimane in calo a 150 pb

Laura Naka Antonelli 10 settembre 2020 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa in ribasso, con gli investitori che optano per la cautela dopo la parentesi rialzista di Wall Street della vigilia.Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo di 439,58 punti (+1,6%), a 27.940,47; lo S&P 500 è balzato del 2% a 3.398,96 mentre il Nasdaq Composite è salito del 2,7% a 11.141,56 punti.Il risultato dei buy è che lo S&P, con il suo rialzo del 2%, ha riportato la sessione migliore dal mese di giugno, mentre il Nasdaq è uscito dalla fase di correzione in cui era entrato nell'arco di appena tre giorni, scivolando di oltre -10%. Per l'indice hi-tech, è stata la correzione più veloce della sua storia.I futures Usa si confermano negativi anche dopo l'annuncio della Bce, che ha lasciato invariati sia i tassi di interesse che il piano QE, come da attese, nonostante il recente rally dell'euro.La moneta unica, a tal proposito, conferma e rafforza i guadagni dell'inizio della sessione, salendo dello 0,40% circa a $1,1850 circa.Determinanti saranno le parole che la numero uno della banca centrale, Christine Lagarde, proferirà in occasione della conferenza stampa successiva all'annuncio della Bce, attesa per le 14.30 ora italiana.Lo spread rimane in ribasso attorno a 150 punti base, in calo di quasi -3%.I futures sul Dow Jones e sullo S&P 500 cedono lo 0,40%, mentre i futures sul Nasdaq sono piatti ma negativi.