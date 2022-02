Ucraina, mercati post annuncio attacco Putin: futures DJ -700 punti, petrolio sfonda $100 per prima volta dal 2014

Laura Naka Antonelli 24 febbraio 2022 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta dal 2014 i prezzi del petrolio Brent sfondano la soglia psicologica dei 100 dollari, volando di oltre il 5% a $102 al barile. I futures sul contratto WTI scambiato a New York balzano anch'essi di oltre il 5% avvicinandosi a quota $97 al barile. Il contratto spot sull'oro sale fino a +2% circa a $1.943,86 per oncia, al record dall'inizio di gennaio del 2021.Tonfo a Wall Street per i futures sugli indici azionari Usa: quelli sul Dow Jones precipitano di oltre 700 punti, quelli sul Nasdaq cedono il 2,5%, quelli sullo S&P 500 arretrano di oltre il 2%. I tassi sui Treasuries Usa bucano la soglia dell'1,9%, scendendo fino all'1,87% circa.