Turchia: non solo lira, dopo schiaffo Erdogan a banca centrale la borsa scivola di quasi -10%

Laura Naka Antonelli 22 marzo 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Borsa di Istanbul sotto forte pressione, con l'indice BIST 100 che affonda del 9,65%, l'equivalente di 147,62 punti, a 1.381,37 punti.Così come la lira turca, che è crollata fino a -17% nei confronti del dollaro, l'azionario della Turchia paga la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha silurato il governatore della banca centrale per aver osato alzare i tassi giovedì scorso.La vittima di Erdogan stavolta porta il nome di Naci Agbal, che ha alzato i tassi al 19%, per combattere il tasso di inflazione volato al 15,61%.Naci Agbal sarà sostituito da Sahap Kavioglu, voce di spicco in un quotidiano pro-governativo, docente in materia di banche, ed ex membro del partito di governo.Nei confronti del dollaro la lira turca è scesa fino a 8,1745, rispetto ai 7,5 della scorsa settimana.Sulla borsa turca cedono tutti i settori, con l'hi-tech che affonda del 7,61% e i finanziari che crollano di oltre -9%.