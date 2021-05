Treasuries Usa in rialzo ad aprile dopo quattro mesi di ribassi, BTP in calo dell'1,5%

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 12:54

Finanza.com

Ad aprile i Treasuries americani hanno interrotto la fase ribassista durata quattro mesi consecutivi, riportando un rialzo dello 0,8%. E' quanto emerge dal rapporto di Deutsche Bank sugli asset che hanno fatto meglio - e peggio - il mese scorso. Merito della Fed, che ha continuato a rassicurare gli investitori sull'intenzione, per ora, di non lanciare il tapering negli acquisti di asset (che avvengono tramite il Quantitative easing), in quanto non preoccupata dell'inflazione.I tassi dei Treasuries Usa hanno così terminato il mese di aprile in calo di 11,5 punti base, riportando la flessione mensile più forte dallo scorso luglio.In Europa, invece, i debiti sovrani hanno concluso un mese negativo, con i Bund in ribasso dello 0,7%, gli OAT -1% e i BTP in calo dell'1,5%.E' vero che i gilt britannici sono saliti dello 0,5%, tuttavia i titoli UK continuano a confermarsi tra i peggiori titoli di stato da inizio anno, con una perdita del 6,9%.L'oro, che si era confermato tra gli asset peggiori del primo trimestre con un tonfo del 10%, è riuscito a ridurre parte dei ribassi guadagnando il 3,6% nel mese.