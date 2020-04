Tonfo storico di oltre -100%, petrolio vale meno di zero: sell off senza precedenti fa diventare prezzi WTI negativi

Laura Naka Antonelli 21 aprile 2020 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta nel mercato dei futures sul petrolio, i prezzi sono capitolati al di sotto dello zero, diventando negativi. Il contratto WTI con consegna a maggio, che scade nella giornata di oggi, è crollato ieri alla chiusura delle contrattazioni sul Nymex di New York, fino al di sotto dello zero, chiudendo a -$37,63 al barile, in perdita di oltre -100%.Nelle contrattazioni aftehours, i prezzi del contratto con consegna a maggio sono tornati al di sopra dello zero. Movimenti scatenati sui mercati: la risalita dei prezzi, a livello percentuale, è pari a +103,85% a $1,45. Il Brent è ancora sotto pressione, perde -1,06% a $25,30 al barile.