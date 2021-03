Shock hedge fund Archegos fa tremare le banche: Nomura -15%, Credit Suisse affonda subito -10%

Laura Naka Antonelli 29 marzo 2021 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Sarebbe stato Archegos a provocare il tonfo dei titoli ViacomCBS e Discovery, che sono affondati fino a -35% nella giornata di venerdì, così come nel caso di altri nomi di società tecnologiche cinesi, le cui azioni sono state oggetto di una vera e propria liquidazione forzata, che ora fa tremare le banche che hanno agito in qualità di broker.Diverse infatti le banche di investimento legate a Tiger Cub Archegos, come Goldman Sachs e Morgan Stanley, ma anche Credit Suisse e Nomura.Il sell off sui titoli è scattato nel momento in cui l'hedge fund americano Archegos ha fatto default sui margin call richiesti dalle banche prime brokers che, a fronte delle sfrenate scommesse del fondo, hanno iniziato a chiedere maggiori garanzie e ad avvalersi successivamente del diritto di dichiarare il fondo in default, liquidando così le sue posizioni allo scopo di recuperare il loro capitale.Ma Nomura è crollata del 15% alla borsa di Tokyo e Credit Suisse sta assistendo al crollo del titolo del 10% in avvio di seduta, dopo aver avvertito del rischio di essere stata colpita "in modo significativo" dalla sua esposizione all'hedge fund.