Sell off azionario: Borsa Tokyo scivola di oltre -3%, Taiwan -4%. Hi-tech preso di mira, futures Nasdaq -1%

11 maggio 2021 - 07:32

Sentiment negativo sui mercati asiatici, dopo il sell off che ha colpito Wall Street alla vigilia e in concomitanza con il calo, in queste ore, dei futures sul Nasdaq, che scivolano dell'1%. L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo scivola di oltre -3%, mentre la borsa di Taiwan perde il 4%. Hong Kong -2%, Sidney perde più dell'1%, Seoul -1,5%.Ieri la borsa Usa ha scontato gli smobilizzi che sono tornati ad attaccare i titoli hi-tech, con le vendite sulle Big Tech del calibro di Apple e Microsoft, che hanno perso entrambi più del 2%.L'indice Dow Jones e lo S&P 500 sono scesi dai loro livelli record, cedendo rispettivamente nel finale lo 0,10% e l'1,04%.Vittima illustre è stata il Nasdaq, capitolato del 2,5%, sulla scia dei forti smobilizzi sui titoli FAANG: Facebook ha perso più del 4%, e Amazon e Netflix sono scese entrambe di oltre il 3%.Focus sull'Ark Innovation ETF di Cathie Wood, che ha ceduto il 5%, scivolando al minimo da novembre, scontando in particolare il tonfo del titolo su cui punta di più, Tesla, crollata di oltre il 6%.