Petrolio in ritirata, Brent torna sotto $70 dopo fiammata post attacco Saudi Aramco

I prezzi del petrolio ritracciano dai massimi intraday testati in Asia, quando il Brent si era avvicinato anche alla soglia di $71 al barile, confermando il rally delle ultime sessioni: la scorsa settimana il Brent è volato del 5,2%, in rialzo per la settima settimana consecutiva per la prima volta dallo scorso dicembre, mentre il WTI è schizzato del 7,4%.Ora il contratto WTI scambiato a New York fa dietrofront perdendo lo 0,55% circa a $65,75 al barile, mentre il Brent cede lo 0,68% a $68,91 al barile. Entrambi i contratti avevano guadagnato il 2% circa, con il Brent che aveva superato la soglia di $70 per la prima volta in oltre un anno.A scatenare i rialzi, diversi fattori come l'attacco da parte di un drone, nel fine settimana, contro un porto petrolifero saudita, esattamente contro un impianto di Saudi Aramco, nella zona a est dell'Arabia Saudita. A comunicarlo è stato lo stesso ministero dell'energia saudita, che ha reso noto che "una delle aree di serbatoi di petrolio al porto di Ras Tanura, tra i porti petroliferi più grandi al mondo, è stata attaccata da un drone, proveniente dal mare".Attenzione anche alla minaccia che il ministro della Difesa iraniano Amir Hatami ha lanciato a Israele, nella giornata di ieri.Hatami ha detto che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi un attacco militare israeliano contro l'Iran, "noi raderemmo al suolo Tel Aviv e Haifa". Le tensioni geopolitiche sono tornate a infiammare i prezzi del petrolio, dopo che la scorsa settimana l'Opec+ aveva deciso di lasciare inalterata l'offerta di petrolio, nel mese di aprile. Gli analisti avevano previsto un aumento concordato dell'offerta fino a 1,5 milioni di barili al giorno.La tensione si è però smorzata. John Driscoll, direttore di JTD Energy Services, ha commentato la virata negativa delle quotazioni affermando che è stata la stessa Riyad a rassicurare sul fatto che non ci sono stati danni significativi alle infrastrutture colpite dal drone.