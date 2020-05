Petrolio in rialzo per quinta sessione consecutiva con allentamento lockdown, WTI oltre $23 (+14%)

Laura Naka Antonelli 5 maggio 2020 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Balzo per i prezzi del petrolio, che salgono per la quinta sessione consecutiva.Gli investitori guardano con fiducia all'effetto positivo sulla domanda di petrolio previsto con l'allentamento delle misure di lockdown nel mondo.Boom soprattutto per il contratto WTI scambiato sul Nymex di New York, che è salito fin oltre +14% a $23,28 al barile, dopo aver terminato la sessione della vigilia al di sopra della soglia di $20 per la prima volta dalla metà di aprile.E' la prima volta dallo scorso febbraio, inoltre, che il WTI inanella cinque sessioni consecutive di guadagni, così come sta facendo anche il Brent, balzano fino a +9,8% circa a $29,88 al barile.Il presidente americano Donald Trump intanto pubblica un post su Twitter inneggiando alla riapertura dell'economia Usa, dopo le misure di contenimento lanciate per limitare i contagi del coronavirus. "Oil prices moving up nicely as demand begins again!" Ovvero: "i prezzi del petrolio salgono con la domanda che torna di nuovo!"