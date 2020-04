Petrolio in recupero dopo sedute shock: contratto WTI giugno oltre $11, Brent attorno a $20 al barile

Laura Naka Antonelli 22 aprile 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Petrolio in recupero, dopo le violente oscillazioni delle ultime due sessioni.Il WTI con scadenza a giugno sale di 20 centesimi, o +1,7%, a $11,77 al barile, dopo essere crollato ieri, di ben il 43,37%. Nei minimi intraday della seduta, i futures erano crollati di oltre -60%, capitolando al di sotto dei 7 dollari al barile.In rialzo anche il Brent, che sale del 2,3% a $19,77 al barile, dopo che ieri ha chiuso in ribasso del 24,4% a $19,33.Il violento sell off si è abbattuto da venerdì scorso soprattutto sul contratto con consegna a maggio, scaduto ieri, che, nella giornata di lunedì, è crollato di oltre -300% scendendo al di sotto dello zero, e chiudendo la sessione a -$37,63 al barile. Per la prima volta nella storia, i futures sul petrolio sono scesi al di sotto dello zero, diventando negativi.Ieri il contratto ha recuperato a $10 dollari al barile.