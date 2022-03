Petrolio in fiamme con Russia-Ucraina: Brent supera anche quota $110, WTI oltre $109 al barile

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2022 - 07:36

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa scatenata dei prezzi del petrolio, alimentata dalla paura di un taglio delle forniture di commodities da parte della Russia, gigante mondiale delle materie prime.I prezzi del Brent hanno superato anche la soglia di $110 al barile; rally anche per il contratto WTI scambiato a New York, balzato fino a oltre +5% a $109,23 al barile, al record dal settembre del 2013.Nella sessione di ieri, il WTI era schizzato dell'8,03%, terminando la sessione a $103,41 al barile.Il Brent è volato nelle ultime ore fino a +5,6% a $110,84, al valore più alto dal luglio del 2014, dopo aver chiuso la sessione della vigilia con un balzo del 7,15% a $104,97.Sale sui mercati il panico sulla scarsità dell'offerta di petrolio e di gas: dopo le sanzioni, è aumentata di fatto la paura che Vladimir Putin possa decidere di chiudere i rubinetti dell'energia che la Russia produce."Questo è un momento drammatico per il mercato, il mondo e le forniture - ha commentato alla Cnbc John Kilduff, partner di Again Capital - E' chiaro che il mondo dovrà alzare la voce contro la Russia bloccando anche le sue esportazioni di petrolio". Qualcosa che il mondo non può permettersi tuttavia di perdere.