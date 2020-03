Petrolio in caduta libera, WTI e Brent -6% per alert coronavirus e piano Emirati Arabi Uniti

Laura Naka Antonelli 12 marzo 2020 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Ennesimo tonfo per i prezzi del petrolio, con il contratto WTI che crolla del 5,5% a $31,13 e il Brent che fa -5,87% a $33,69 al barile.Le quotazioni scontano i timori legati al diffondersi del coronavirus COVID-19 nel mondo e la possibilità sempre più concreta di un forte rallentamento della domanda globale di petrolio, superiore a quello paventato.Sia il WTI che il Brent sono in calo del 50% dai record testati a gennaio, dopo aver sofferto la flessione più forte in una seduta dalla guerra del Golfo del '91, lo scorso lunedì, sulla scia della decisione dell'Arabia Saudita di ridurre i prezzi.Tutto è partito dal flop delle trattative, la scorsa settimana, tra l'Opec da un lato e i paesi non Opec guidati dalla Russia, dall'altro, sulla necessità di tagliare l'offerta di petrolio. E' stato questo flop a portare l'Arabia Saudita a lanciare una guerra dei prezzi.Incide anche la dichiarazione della compagnia petrolifera statale degli Emirati Arabi Uniti, ADNOC, che ha annunciato di avere intenzione di aumentare le vendite di petrolio crude a più di 4 milioni di barili al giorno, fino a portare la capacità di produzione a salire di un quarto a 5 milioni di barili al giorno.