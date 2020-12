Petrolio ancora sotto pressione dopo tonfo -3% vigilia. 'Virus mutante e Brexit: l'incubo prima di Natale'

Laura Naka Antonelli 22 dicembre 2020 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Giornata di ribassi per i prezzi del petrolio, con le quotazioni del WTI e del Brent che continuano a capitolare, dopo essere affondate del 3% circa alla sessione della vigilia.Incide ancora la preoccupazione per la variante Covid identificata nel Regno Unito, che ha portato l'Europa a bloccare il voli verso e dal paese.Interpellato dalla Cnbc Stephen Innes, chief market strategist presso Axi, ha parlato dell'arrivo di "uno scenario da incubo prima del Natale, con la combinazione di un 'virus mutante' e le ansie legate alla Brexit'.Innes ha fatto riferimento, anche, a una condizione di ipercomprato per il mercato del petrolio, facendo notare che il rapporto di posizioni long verso le posizioni short è di 4 a 1 e che dunque, a suo avviso, un sell off è inevitabile.I prezzi del contratto WTI cedono l'1,21% a $47,41 mentre quelli del Brent arretrano dello 0,94% a $50,43 al barile.