Petrolio accelera al ribasso in attesa verdetto Opec+: si scommette su aumento offerta

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2021 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Focus sui prezzi del petrolio, in ribasso in attesa della riunione dell'Opec+ che prenderà il via dopodomani, giovedì 4 marzo e che deciderà i livelli della produzione per il mese di aprile.Alcuni economisti prevedono un ulteriore aumento della produzione, che potrebbe liberare fino a 1,5 milioni di barili al giorno di crude nel mercato.I prezzi del petrolio WTI accelerano al ribasso, cedendo -1,25% a $59,88 al barile, mentre quelli del Brent cedono l'1,32% a $62,85 al barile.