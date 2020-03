Petrolio: Opec propone taglio offerta 1,5 milioni barili al giorno, attesa per risposta Russia

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2020 - 15:51

Manca l'ok della Russia. Nel primo giorno della riunione di Vienna, i paesi dell'Opec guidati dall'Arabia Saudita hanno proposto un taglio della produzione di petrolio di 1,5 milioni di barili al giorno per tutto il secondo trimestre dell'anno. La proposta a questo punto deve ricevere l'approvazione della Russia, nell'ambito dell'accordo tra i paesi Opec e non Opec. Nonostante il taglio sia superiore a quello di 1 milione di barili atteso dal mercato, il petrolio - che nelle ultime ore era balzato di oltre +1% - ritraccia. I prezzi del Brent scendono dello 0,18%, virando così anche in rosso, attestandosi a $51 al barile, mentre il WTI avanza dello 0,19% a $46,87 al barile.