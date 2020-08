Oro sempre più vicino a quota $2.000. Testato nuovo massimo di sempre

Laura Naka Antonelli 3 agosto 2020 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Anche oggi è stata una giornata di record per l'oro, sebbene al momento i prezzi stiano ritracciando. Il contratto spot è stabile a $1.973,94 l'oncia, dopo aver toccato il record di sempre, a $1.984,66 nelle contrattazioni dell'afterhours. I futures sull'oro sono balzati inoltre fino a $1.992,30 l'oncia. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina e il balzo dei nuovi casi di coronavirus a livello globale continuano a scatenare i buy sul bene rifugio per eccellenza.pot gold was steady at $1,973.94 per ounce by 0254 GMT, after hitting a record high of $1,984.66 in early Asian trade.