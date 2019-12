Nomura Global 2020 Economic Outlook: view positiva su EUR-USD, Bce lascerà tassi fermi fino a marzo

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2019 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

"Nonostante i rischi potenziali all'orizzonte e i recenti dati deboli sulla crescita (dell'economia), l'euro continua a essere scambiato nella fascia alta del suo range". E' quanto fa notare Nomura nel paragrafo dedicato all'euro del suo Global 2020 Economic Outlook, "Long 4m EUR/USD with a 1.125/1.140 call spread".Nomura parla di "un segnale incoraggiante" per l'euro, e di una "convergenza della crescita europea verso quella Usa".Sulla base di questi presupposti, ma anche di altri fattori - come "un contesto geopolitico più tranquillo, valutazioni favorevoli per l'euro, e una politica monetaria relativa tra gli Stati Uniti e l'Europa stabile" - Nomura prevede un rapporto euro-dollaro in rialzo a $1,16 entro la fine del 2020 e a $1,20 entro la fine del 2021, confermando la view dello scorso novembre.Le attese sono anche per una Bce che lascerà i tassi invariati fino al marzo del 2020 e di una Federal Reserve che lascerà i tassi fermi per tutto l'arco dell'anno prossimo.