Ipo, Saudi Aramco piazza azioni al prezzo più alto previsto, supera Apple e diventa società quotata numero uno al mondo

6 dicembre 2019

MILANO (Finanza.com)

Il colosso petrolifero saudita Saudi Aramco ha prezzato l'Ipo come da attese, al valore più alto della forchetta di prezzo prevista, collocando sul mercato 3 miliardi di azioni, o l'1,5% del suo capitale, a 32 riyal, l'equivalente di 8,53 dollari per azione, e raccogliendo così $25,6 miliardi.L'Ipo attribuisce al gigante una valutazione di mercato pari a $1,7 trilioni. Saudi Aramco diventa così la più grande società quotata in Borsa al mondo, superando Apple, con la più grande Ipo della storia, che supera quella con cui Alibaba sbarcò a New York nel 2014.Il gruppo eserciterà probabilmente anche la sua "green shoe" del 15%, che gli consentirà di emettere fino al 15% in più di azioni per centrare la domanda. Così facendo, potrebbe arrivare a raccogliere più di $29 miliardi.