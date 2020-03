Forex: timori coronavirus, in rialzo yen e franco svizzero. Euro perde sul dollaro a $1,1116

Laura Naka Antonelli 3 marzo 2020 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Yen e franco svizzero in rialzo, beneficiano del loro status di valute rifugio in un contesto di alta volatilità dei mercati, a causa dei timori sul coronavirus. Poco mosso il Dollar Index, che oscilla attorno a quota 97,571. Euro sotto pressione, cede lo 0,15% circa a $1,1116. La sterlina sale nei confronti del dollaro dello 0,36% a $1,2796.La valuta britannica sale anche nei confronti dell'euro, con il rapporto EUR-GBP in flessione di quasi mezzo punto percentuale, a GBP 0,8689. Dollaro in calo sul franco svizzero, cede lo 0,21% a CHF 0,9570.Lo yen sale sul dollaro, con il rapporto USD-JPY in ribasso dello 0,45% a JPY 107,83.