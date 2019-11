Forex: euro sotto pressione, dollaro sale su yen e franco svizzero beneficiando del risk on sui mercati

Laura Naka Antonelli 5 novembre 2019 - 16:07

Euro sotto pressione nei confronti del dollaro, cede lo 0,31%, a quota $1,1092. Oltre allo yuan, che si è rafforzato nei confronti del dollaro fino a quota 6,986, guadagna anche il dollaro australiano, che viaggia - così come la valuta cinese- attorno al valore più alto degli ultimi tre mesi, a $0,6895.Sterlina-dollaro pressocché invariata, +0,05% a $1,2889; la valuta UK sale invece nei confronti dell'euro, con il cambio EUR-GBP in flessione dello 0,37%, a quota GBP 0,8602.Il dollaro avanza inoltre nei confronti delle cosiddette valute rifugio, che scontano il clima di maggiore propensione al rischio. Nei confronti del franco svizzero, la valuta Usa guadagna +0,44% a CHF 0,99. Il dollaro guadagna anche nei confronti dello yen, facendo +0,43% circa a JPY 109,03.La propensione al rischio si spiega con il rinnovarsi delle speranze sul raggiungimento di un'intesa tra Stati Uniti e Cina per porre fine alla guerra commerciale.