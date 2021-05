Forex: dollaro in calo -2,1% ad aprile, euro +2,5% nel mese

Laura Naka Antonelli 4 maggio 2021 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

Guardando al mercato del forex, aprile si è confermato un mese negativo per il dollaro, che ha perso il 2,1%, dopo un primo trimestre relativamente solido, in cui aveva guadagnato il 3,7%. E' quanto emerge dal rapporto di Deutsche Bank sugli asset che hanno fatto meglio - e peggio - il mese scorso. Il trend al ribasso del dollaro ha fatto da assist alle altre valute, in termini relativi, con l'euro-dollaro salito del 2,5% e lo yen +1,3% nei confronti del biglietto verde.