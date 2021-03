Deutsche Bank: petrolio WTI e Brent fin oltre +27% da inizio 2021. Boom anche per il rame

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2021 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Per ora il 2021 si conferma l'anno delle commodities. E' quanto emerge dalla classifica degli asset vincenti e perdenti stilata da Jim Reid, strategist e managing director di Deutsche Bank. Le materie prime sono state le migliori sia del mese di febbraio che dall'inizio del 2021. Motivo? Le aspettative di una ripresa dell'economia globale e dunque di un loro maggiore utilizzo. Al top della classifica i prezzi del petrolio, con il Brent e il WTI che sono volati a febbraio rispettivamente del 18,3% e del 17,8%. Il rally ha portato i contratti a concludere il quarto mese consecutivo di guadagni, in rialzo rispettivamente del 27,7% e del 26,8%, ai record in più di un anno.Febbraio è stato un mese di rally anche per il rame, che è balzato del 15,1%, volando ai livelli più alti in quasi un decennio.