Da Reddit nuova valanga short squeeze sull'argento, scossa futures più forte dal 2013

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2021 - 07:02

MILANO (Finanza.com)

L'armata degli investitori retail che ha lanciato dal forum Reddit un attacco rialzista contro le scommesse short degli hedge fund su titoli come GameStop, AMC Entertainment e altri, ha preso di mira anche l'industria dei metalli, in particolare l'argento.Titoli di società attive nel mercato dell'argento come Coeur Mining e Pan American Silver sono balzati infatti fino a +17% e +15% circa, sia nella sessione di giovedì scorso che in quella di venerdì.Il fenomeno short squeeze contagia così i futures sull'argento, che sono balzati nelle ultime ore fino a +8% a $28,50 l'oncia circa, riportando la variazione più forte da almeno il 2013.Al momento i contratti stanno salendo del 6,8%, alimentando il rialzo dei titoli, in particolare, dei colossi dell'estrazione quotati alla borsa di Sidney: Argent Minerals è schizzata di oltre +40% mentre Adriatic Metals è balzata di circa il 14%.