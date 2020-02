Coronavirus, rumor vaccino da UK fanno volare quotazioni petrolio: WTI e Brent oltre +3%

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2020 - 12:18

MILANO (Finanza.com)

Rally dei prezzi del petrolio, con le quotazioni del Brent e del WTI che sono arrivate a volare di oltre +3%, sulla scia delle indiscrezioni, riportate da Sky News, secondo cui il team di infezioni alle mucose e di immunologia dell'Imperial College London guidato dallo scienziato Robin Shattock avrebbe fatto "una scoperta significativa" per ridurre i tempi necessari a rendere disponibile un vaccino contro il coronavirus. Al momento, le quotazioni del petrolio riducono i guadagni. Il contratto WTI scambiato a New York sale del 2,5% a $50,85 al barile, mentre il Brent avanza del 2,82%, a $55,48 al barile.Così lo scienziato britannico a Sky News: "Gli approcci convenzionali richiedono di norma almeno due-tre anni prima che si arrivi alla fase clinica. Noi siamo riusciti a generare un candidato in laboratorio in 14 giorni".