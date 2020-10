Borse: Tokyo chiude in rialzo a +0,11%. In rosso Shangai a -0,54%

Alessandra Caparello 14 ottobre 2020 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Chiusura debole per le borse asiatiche che scontano le incertezze relative al vaccino ed al pacchetto di aiuti in USA. A Tokyo il Nikkei 224 segna +0,11% a quota 23.626 punti. Debole Seoul a -0,92%.Chiude in territorio negativo anche Shanghai che cede lo 0,54% e Shenzhen, che archivia la seduta registrando una flessione dello 0,67%.