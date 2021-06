Borsa Tokyo chiude piatta dopo seduta poco mossa a Wall Street. Oggi risultati stress test Fed su banche

Laura Naka Antonelli 24 giugno 2021 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Debolezza in Asia dopo la chiusura contrastata di Wall Street. Ieri lo S&P 500 ha interrotto la fase rialzista di due sessioni cedendo lo 0,11%, a 4.241,84 punti: da segnalare che l'indice benchmark rimaqne comunque distante di appena lo 0,4% dal suo record di sempre. Il Dow Jones ha perso 71,34 punti a 33.945,59 punti, mentre il Nasdaq Composite è salito dello 0,13% a 14.271,73 punti. L'indice Nikkei 225 ha chiuso la sessione praticamente piatto, a 28.875 punti circa; la borsa di Shanghai perde lo 0,07%, Hong Kong meglio con +0,20%, la borsa di Sidney ha ceduto lo 0,32%, Seoul +0,30%.Nella sessione di ieri otto su 11 settori dello S&P 500 hanno chiuso in rosso, in primis le utilities, che hanno ceduto l'1,1%. Bene tuttavia gli energetici e petroliferi Exxon Mobil, Occidental Petroleum e Devon Energy grazie al rialzo dei prezzi del petrolio. Acquisti ieri anche sui titoli delle Big Tech come Tesla e Netflix. I futures Usa riportano un lieve rialzo.Attesi dopo la fine della seduta odierna a Wall Street i risultati degli stress test della Fed sulle banche. Di norma, dopo i risultati dei test, le banche iniziano ad annunciare quanto capitale distribuiranno sotto forma di dividendi e buyback.